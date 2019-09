Pamela Prati vuota il sacco: ecco le foto e le chat con Mark Caltagirone

Invitata a 'Non è l'Arena' per rilasciare finalmente la sua versione sul caso 'Mark Caltagirone' dopo mesi di silenzio, Pamela Prati ha portato con sé l'avvocato Lina Caputo e, soprattutto, alcune prove audio e fotografiche che dimostrerebbero come lei stessa è stata circuita da terze persone e non è complice di una truffa. Pamela, in particolare, ha consegnato al talk di Massimo Giletti chat e selfie che fantomatico Mark Caltagirone - il suo promesso sposo che poi si è rivelato non esistere dopo settimane di tam tam mediatico sulle finte nozze - le avrebbe mandato in quell'anno di relazione cominciato nel marzo del 2018.

I messaggi di Pamela Prati con Mark Caltagirone

Nelle foto Mark è un uomo affascinante e brizzolato. Labbra carnose e look elegante, ha anche una voce profonda e suadente. "Signora - dice in un messaggio audio - La disturbo per dirle che la amo e che non faccio altro che pensare a lei... e a noi. E sorrido mentre rileggo i nostri sms, anche perché non vedo l ora che sia questa notte, per stringerti a me". Poco dopo, Giletti mostra anche la ricostruzione di una chat erotica che sarebbe avvenuta tra i due, con Mark che chiede "Ti sei toccata?" e Pamela che risponde "Sì mi sono toccata. Perché tu mi fai impazzire".

Le chat con Sebastian e Rebecca

Ma non è finita qui. Giletti mostra anche delle presunte chat in cui i finti figli in affido della coppia, Sebastian e Rebecca, si scagliano contro Pamela costringendola a parlare di loro in tv. Un modo con cui, secondo i bambini, la madre può dimostrare loro amore. E' per questo che Pamela dice di aver parlato della maternità in occasione di Domenica In, nonostante lei questi due bambini, anch'essi inventati, non li abbia praticamente mai incontrati (fatta eccezione per un inconto furtivo con il finto Sebastian, poi rivelatosi un attore, in un bar).