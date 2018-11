Dopo l'addio a Virzì, Micaela Ramazzotti in un pub con Gabriele Muccino

Micaela Ramazzotti e il regista Paolo Virzì si sono detti addio dopo 10 anni insieme, nove di matrimonio, due figli e tre film. È noto solo da pochi giorni ma 'Oggi', in edicola giovedì 15 novembre, ha pizzicato l’attrice in un pub romano in compagnia con un altro regista, Gabriele Muccino. Stando a quanto riporta il magazine diretto da Umberto Brindani, i due sarebbero stati immortalati in atteggiamenti definiti "teneri".

I due sono stati fotografati per caso da un lettore di 'Oggi' la sera del 31 ottobre scorso, Halloween. Sono entrati nel pub mascherati e, dopo essersi seduti in un privé si sono tolti le maschere, lasciandosi andare a effusioni. Le foto esclusive e le testimonianze sono su Oggi in edicola da domani, due video della serata sono su www.oggi.it.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si separano

A chiedere la separazione sarebbe stata Micaela. La coppia ha due figli, Jacopo, nato nel 2010, ed Anna, nel 2013. Già da due mesi i due avrebbero smesso di convivere. I rispettivi legali hanno dato corso alle procedure necessarie per definire la separazione. A confermarlo anche alcuni amici della coppia a seguito dei pettegolezzi che circolavano dietro le quinte del mondo dello spettacolo.