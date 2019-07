Michael Terlizzi, uscita fallimentare: "E' bello ma non balla"

Le insistenti voci sulla presunta omosessualità di Michael Terlizzi sono state messe a tacere da Manila Boff, ex dama del trono over di Uomini e Donne che ha svelato di essere stata corteggiata sui social dal gieffino. Corrispondenza interrotta durante il reality e ripresa subito dopo, quando i due finalmente sono usciti.

Una giornata alle terme, occasione perfetta per stabilire subito un contatto anche fisico, ma non è scattato nulla. "Nei messaggi che mi mandava prima del Grande Fratello sembrava davvero coinvolto, perciò io mi aspettavo che questo primo appuntamento andasse in tutt'altro modo - ha raccontato Manila a Nuovo - Michael non mi è sembrato deciso. Direi che è un bello che non balla. Mi è parso pensieroso tutto il tempo e non ho percepito alcuno slancio affettivo da parte sua. Eppure dice che sono bella e gli piaccio: tra le parole e i fatti c'è un abisso".

Michael non ha mai negato di avere dei blocchi in ambito sentimentale, confidandosi più volte anche all'interno della Casa. Arriverà anche per lui quella giusta...