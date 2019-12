Party vip (a sorpresa) per i 30 anni di Michela Quattrociocche: tutte le foto

Niki è diventata grande. Michela Quattrociocche, attrice diventata famosa nel ruolo della giovane protagonista di 'Scusa ma ti chiamo amore', ha compiuto ieri trent'anni. E ha festeggiato il compleanno con un party a sorpresa organizzato da parenti ed amici. Al suo fianco sempre il marito Alberto Aquiliani, ex calciatore, e le figlie Aurora, 8 anni, e Diamante, 5, oltre a tanti amici e volti del mondo dello spettacolo.

La festa di compleanno di Michela Quattrociocche

Il racconto social della serata è iniziato dai preparativi. "Alberto tarda a preparasi, mentre io sono pronta da un'ora", ha detto Michela, convinta che di lì a poco si sarebbe recata ad una romantica cena con la sua metà. Peccato che, all'ingresso del locale, è partita la canzone 'We are the champions' e ad aspettarla c'erano i suoi affetti più cari.

Palloncini rosa e dorati per la neo 30enne, bellissima in un outfit semplice, con lunga maglia rosa, jeans e stivaletti con tacco. Tra gli invitati 'famosi' Viktoria Mihajlovic, figlia dell'allenatore Sinisa, Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, Silvia Slitti, event planner, e Melory Blasi, sorella della conduttrice Ilary. Ma, soprattutto, l'attrice Laura Chiatti (in compagnia del marito Marco Bocci), grande amica di Michela, che ha celebrato il compleanno con tenere dediche su Instagram: "Auguri amore, sei la più bella del mondo. Noi per sempre".

Nelle foto in basso Michela Quattrociocche con Laura Chiatti, Gaia Lucariello, Alberto Aquilani, le figlie Aurora e Diamante e Melory Blasi

