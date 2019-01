Michelle Hunziker, il tuffo nel passato con #10yearschallange: "Sono cambiate moltissime cose"

Sui social è #10yearschallange mania. La voglia di scavare nel passato, tirando fuori di foto di 10 anni fa e confrontarle con quelle di oggi sta travolgendo chiunque, vip compresi. E guardarsi indietro a volte fa bene e fa apprezzare di più quello che si ha oggi.

Se dieci anni fa Michelle Hunziker aveva occhi solo per Aurora, la primogenita nata dalla relazione con Eros Ramazzotti, oggi la showgirl è mamma di altre due splendide bambine, ma soprattutto è fiera della sua famigla allargata. "La mia #10yearschallange poteva solo essere così - scrive accanto a due splendide immagini che la ritraggono prima al mare con una piccola Aurora e poi insieme a tutte e tre le sue figlie - In 10 anni per me sono cambiate moltissime cose. In 10 anni puoi raggiungere davvero tanto... Nella vita privata come nel lavoro". E lei, a giudicare dal sorriso, ha raggiunto davvero tutto quello che desiderava di più.

Infine il consiglio ai follower che la seguono con grande affetto: "Mettete sempre tante pedine sulla vostra 'scacchiera'... Più ne mettete, più rischiate, più siete un po' matti, più vi divertirete e vivrete una vita intensa. Ovviamente non sarà esente da momenti difficili, ma un giorno potrete guardarvi indietro e gioire di tutto ciò che avete raggiunto. Oggi ho tre Donnine meravigliose da crescere e certe volte, quando le vedo tutte e tre a fare delle cose insieme, di nascosto mi commuovo (altrimenti mi prendono in giro) un abbraccio a tutti i matti là fuori! Vi amo".