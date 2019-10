Michelle Hunziker ricorda il periodo buio: "Dopo 3 anni di attacchi di panico sono rinata”

Oggi Michelle Hunziker è una donna realizzata sotto tutti i fronti. Showgirl tra le più apprezzate dello spettacolo, mamma orgogliosa delle sue tre figlie Aurora, Sole e Celeste, e moglie amorevole di Tomaso Trussardi, in passato l’attuale conduttrice di ‘Striscia la notizia’ ha affrontato il periodo buio costellato dalle costrizioni psicologiche che una setta ha perpetrato su di lei, fragile ‘preda’ in un momento particolarmente delicato.

Ciò che ha subito in quei lunghi 5 anni, già raccontato in diverse occasioni televisive e anche nel libro ‘Una vita apparentemente perfetta’, è stato argomento di una videointervista pubblicata da Freeda durante la quale Michelle Hunziker ha ripercorso quegli anni e le difficoltà successive alla rottura di quel legame che fu anche causa di attacchi di panico. “Mi ricordo ogni frazione di secondo di quel momento, che è durato cinque anni, e non sono pochi, soprattutto perché erano gli anni più belli da vivere” ha dichiarato: “Era tutto un percorso di purificazione di ogni tipo. Sai come sono le sette. Loro mi avevano convinta che sarei morta, mi avevano ricattato a morte, però talmente volevo liberarmi da lì che ero pronta a morire”.

Michelle Hunziker, gli attacchi di panico durati 3 anni

Ci sono voluti tre anni per uscire dal giogo psicologico in cui Michelle Hunziker era caduta, tre anni in cui ha affrontato anche attacchi di panico, per rinascere del tutto e tornare, finalmente, a sentirsi libera. “Dopo aver detto ‘non vi voglio mai più vedere’ mi è sceso proprio un sasso dal cuore. Da lì sono rinata molto più forte, ci sono voluti tre anni di attacchi di panico, devi perdonarti… Però adesso è difficile che mi freghino”, le parole della conduttrice, forte di un’esperienza indimenticabile ma fondamentale per una completa maturità.