Aurora e Goffredo insieme da due anni, il post strappalacrime di Michelle Hunziker

Il legame tra Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti è fortissimo e vedere la figlia felice è per la conduttrice uno dei regali più belli che la vita potesse farle. Merito di tanta felicità? L'amore, quello sbocciato due anni fa per Goffredo Cerza.

I due sono inseparabili e mamma Michelle si scioglie davanti a tanta tenerezza. "Ormai stanno insieme da più di due anni - scrive su Instagram accanto a una bellissima foto di Aurora e Goffredo che si sorridono stringendosi le mani -. Noi mamme tendiamo giustamente a non esporci troppo rispetto ai fidanzati/e dei nostri figli... Un po' per scaramanzia, un po' perché ci si affeziona di 'bestia' e poi ti combinano i disastri lasciandosi e lascinadoti un amaro in bocca pazzesco! D'altronde sono ragazzi ed è giusto che facciano il loro percorso e le loro scelte".

"Ho voluto postare questa bellissima immagine di Auri e Goffredo perché ritrae il loro rapporto speciale - si legge ancora nel post - la loro leggerezza d'animo e la loro bellissima complicità. Sono troppo teneri insieme". Guardandoli sogna ad occhi aperti Michelle Hunziker e non lo nasconde ai suoi follower: "Ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: 'Ma mamma piantala, non lo pensare neanche! C'è tempo". Io piango solo a pensarlo invece ed è un'emozione indescrivibile alla quale non rinuncio".

Parole piene d'amore per la sua primogenita, ma da non sottovalutare il post scriptum tutto per Goffredo: "Ho già fatto un sacco di complimenti ai genitori di Goffredo, Francesca e Fabio, per come hanno educato questo ragazzo. Dopo questo post Aurora mi chiamerà per toglierlo, ma non lo farò". Poco dopo il commento di Aurora: "Mamma, piantala. Scherzo! Love you".