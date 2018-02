Michelle Hunziker e la paura per Aurora tra minacce e ricatti: "Ecco perché ha una guardia del corpo"

Michelle Hunziker ha raccontato alcuni particolari della sua vita privata su sui fino ad ora aveva taciuto. E ha deciso di raccontarli nel salotto di Maurizio Costanzo Show, uno dei più amati dalla televisione italiana. La show girl ha raccontato di voler mettere in cantiere un altro figlio: attualmente Michelle è madre di Aurora avuta dal primo marito Eros Ramazzotti, Sole e Celeste figlie della Hunziker e di Tomaso Trussardi, rampollo della nota casa di moda internazionale.

"Volevano acidificare Aurora"

Ma si sa, i figli sono gioie e dolori e soprattutto preoccupazioni. A dare qualche pensiero di troppo a mamma Michelle è stata Aurora, lo scorso anno e ovviamente non per sua volontà. "Adesso posso raccontarlo perché è passato un po' di tempo, anche se è una cosa abbastanza pericolosa. A marzo 2017 mi è arrivata un'email di ricatto, un tentativo di estorsione dove mi si diceva che se non avessi pagato, volevano che pagassi in Bitcoin, avrebbero acidificato Aurora. Per due settimane non ho chiuso occhio. Ho avuto diverse situazioni di stalking, ma quando tocca te è una cosa, quando toccano i figli è diverso" ha raccontato a Maurizio Costanzo.