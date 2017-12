"Pink Ladies", tutti pazzi per Michelle e Aurora

"Da sotto zero, polenta Taragna e casoncelli a +38 pesce alla griglia e pinzimonio! Vi abbraccio forte dall'altra parte del mondo!", così Michelle Hunziker, qualche giorno fa, ha salutato i follower dalle Maldive, dove sta trascorrendo le vacanze di Capodanno. Insieme e lei non solo il marito Tomaso Trussardi e le loro due splendide bambine, ma anche la primogenita Aurora.

Proprio con "Auri", Michelle infiamma i social. Le due sono le protagoniste di una bellissima foto postata dalla showgirl che sta facendo il giro del web, ma soprattutto il pieno di like. Sedute in riva al mare, di spalle, con bikini e cappelli rosa, ecco le "pink ladies", come si definiscono scherzosamente su Instagram. E i follower apprezzano.

Dopo gli auguri di Natale cantati, che hanno riscosso un successo straordinario, ecco un'altra chicca dell'affiatatissima coppia mamma-figlia. Bellissime e in gran forma, per loro solo complimenti. Di paradisiaco, in questo scatto, non c'è solo la spiaggia.