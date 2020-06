Michelle Hunziker sente la mancanza di Aurora: "La casa è vuota senza te"

Sole e Celeste le danno un bel da fare, per non parlare dei cagnolini Lilli e Leone, insieme all'ultimo arrivato, Odino - un cucciolo di levriero - eppure la casa è vuota per Michelle Hunziker senza la sua Aurora. Dopo i tre mesi di lockdown trascorsi insieme a Bergamo, dove vive con il marito Tomaso Trussardi e le loro bambine, la showgirl non è più abituata a stare lontana dalla figlia e in un momento di nostalgia condivide su Instagram una delle loro foto più recenti: "Miss u. Dopo questi mesi passati insieme con grande intensità, la casa è vuota senza di te Pupi... Tornaaaaaa".

Messaggio ricevuto, Aurora risponde poco dopo: "Torno presto mammotta". Nel frattempo è a Roma con il fidanzato Goffredo Cerza, con cui non si faceva vedere sui social da qualche settimana. E' qui che hanno deciso di trasferirsi? Dopo la quarantena, infatti, i due hanno fatto sapere di aver preso la decisione di andare a convivere appena lui, che fino a pochi mesi fa faceva il pendolare da Londra, avrebbe trovato lavoro in Italia. Per loro inizia un nuovo capitolo. Con la benedizione di mamma Michelle, si intende.