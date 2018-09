Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti in lacrime: il retroscena

Anche i ricchi piangono. E Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti non fanno eccezione. Secondo quanto riporta il settimanale 'Chi', la conduttrice svizzera e la primogenita sono tra le vittime della nuova edizione di 'Scherzi a parte', storico programma Mediaset al via il prossimo autunno in prima serata con Paolo Bonolis.

"Durante lo scherzo una delle due ha versato torrenti di calde lacrime: chi sarà la vittima e chi la carnefice?", si chiede la rivista diretta da Alfonso Signorini. Le due, amatissime dal pubblico, sono state viste recentemente l'uno accanto all'altra in occasione della conduzione a due di 'Vuoi Scommettere'.

Ma Michelle e Aurora non sono le uniche che cadranno nella trappola della trasmissione. "Protagonista della prima emissione di scherzi sarà Barbara D'Urso - si legge su TVBlog - ma potremo vedere scherzi anche a Adriano Pappalardo, Giuseppe Cruciani, Nino Fromicola, Gerry Scotti e Federica Panicucci".