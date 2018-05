Michelle Hunziker: “Aurora ha rischiato davvero di perdersi”

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono “la mamma e la figlia” del momento, fresche del debutto televisivo che le vede per la prima volta alla conduzione del nuovo programma di Canale 5 ‘Vuoi scommettere?’.

Il settimanale F le ha intervistate insieme, lasciando che la conduttrice svizzera e la sua primogenita, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti 21 anni fa, si soffermassero soprattutto sul loro rapporto che in passato non è stato immune da attriti e incomprensioni.

Aurora, in particolare, ha dichiarato che, intorno ai 18 anni, ha attraversato un periodo in cui ha rischiato seriamente di lasciarsi andare.

“C’è stato un periodo in cui litigavamo spessissimo. Un momento di rottura che però è stato importante per creare un nuovo legame. È stato poco prima che andassi a vivere da sola, verso i miei 18 anni. Facevo caz*ate su caz*ate”, ha confidato Aurora: “Era un periodo complicato: io volevo solo andare in giro a fare casino, ubriacarmi, limonare, ma lo facevo troppo e spingevo troppo, anche oltre quello che sapevo lei avrebbe sopportato”.

Michelle Hunziker, confermando le parole della figlia, ha confidato il motivo per cui ha deciso di acconsentire a prendere casa da sola: “Ha rischiato davvero di perdersi. L'ho lasciata andare. Era l’unico modo perché capisse com'è la vita: aveva iniziato a guadagnare bene e se ti succede quando sei così giovane è un attimo rovinarsi. Le spiegavo le ragioni dei miei no. Un genitore ha il compito di non farti sbattere contro il muro. Con Aurora ci siamo andati molto vicino, anche fisicamente. E' proprio nel momento in cui il figlio vuole allontanarsi che il genitore deve essere attentissimo: è un momento critico e rischia di perderlo”.

Aurora Ramazzotti e i continui paragoni con Michelle Hunziker

Rispetto al libro scritto dalla madre sulla setta in cui è stata invischiata per anni, Aurora Ramazzotti ha dichiarato di aver smesso di leggerlo ("Mi veniva l'ansia, non ricordo nulla di quegli anni", ha ammesso), commentando poi le cattiverie ricevute sui continui paragoni fisici con la madre.

“L'ultimo episodio è di ieri, in un negozio. La commessa mi fa un complimento e un uomo dietro: ‘Meglio la madre’. L'ha detto tre volte. Voleva proprio che sentissi che lui pensava facessi schifo in confronto a lei. Questa è ignoranza. Ma fa male lo stesso”, ha aggiunto ancora Aurora: “Non ce l’ho mai avuta con mia madre, ma ho iniziato a non piacermi. Da lì un’escalation di insicurezze".

Aurora è riuscita riacquistare la fiducia grazie a Goffredo Cerza, che lei stessa aveva definito "il suo primo grande amore", ma anche al lavoro: "Mi ha aiutato tanto il lavoro e soprattutto l’amore di Goffredo”,