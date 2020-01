Michelle Hunziker, 43 anni in uno chalet da sogno: Trussardi lo riempie di rose

Compleanno ad alta quota per Michelle Hunziker. La conduttrice, per i suoi 43 anni, si è regalata un weekend in un bellissimo chalet di montagna insieme alla famiglia, gli amici più intimi e, ovviamente, Lilly e Leone, i suoi inseparabili barboncini.

Una baita da sogno a Sauris, in provincia di Udine, che Tomaso Trussardi ha riempito di rose rosse per il suo grande amore. La festa è iniziata giovedì sera con una cena prelibata e venerdì sveglia presto per godersi una bella giornata tutti insieme, come scrive Michelle su Instagram condividendo qualche scatto della breve vacanza: "Sono le 9.30 e siamo già tutti belli carichiiiiiiii! Evviva gli amici!".

Tantissimi i messaggi di auguri per lei da parte di fan, amici e colleghi. "Auguri boss" le scrive J-Ax - accanto a lei in 'All Together Now' -, poi ancora Le Donatella, Filippa Lagerback e il 'genero' Goffredo Cerza. Assente la figlia Aurora, che è dovuta restare a Milano per lavoro ma le ha dedicato un bellissimo post su Instagram.