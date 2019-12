Aurora Ramazzotti compie gli anni: il video dolcissimo di papà Eros e la dedica di mamma Michelle

Il compleanno di Aurora Ramazzotti è stato il primo pensiero del giorno di papà Eros e di mamma Michelle Hunziker: il 5 dicembre di 23 anni fa veniva al mondo la loro prima figlia, nata nel culmine di una storia d’amore che ancora oggi si ricorda attraverso canzoni come ‘Più bella cosa’ dedicata dal cantautore all’allora compagna (che proprio ieri ha potuto riascoltarla durante 'All Together Now'), e ‘L’Aurora’, scritta appunto in occasione della nascita della primogenita.

Instagram è stato così il luogo in cui i due ex si sono incontrati virtualmente per condividere con i follower il personalissimo modo di festeggiare la loro ‘bambina’, raccontata attraverso una foto e un video ‘d’epoca’ che rimanda alla memoria la tenerezza dei suoi primi sguardi e delle prime canzoni intonate insieme al suo papà.

Michelle Hunziker, la dolce dedica per il compleanno di Aurora Ramazzotti

Il racconto di quel giorno di 23 anni fa è stato riportato da Michelle Hunziker a corredo della foto che mostra una paffuta Aurora ancora piccolissima: “Il mio Angelo...23 anni oggi...ancora non riesco a crederci...sono le 8:05 del mattino... mi si erano appena rotte le acque nel silenzio di una clinica svizzera e tu stavi per affacciarti a questo mondo”, ha ricordato. “Ero la ragazza più felice dell’universo. Ti avevo portato sotto il cuore per 41 settimane ...( non ne volevi sapere di nascere) si stava troppo bene al calduccio) questa cosa tra l’altro non è mai cambiata!!! Sei sempre stata una dormigliona. Poi alle 10.26 eccoti li...tra le mie braccia! Eri bellissima, nera di capelli e sembravi una piccola cinesina”, si legge ancora: “La cosa che non dimenticherò mai più nella vita è il momento in qui hai aperto gli occhietti e mi hai guardato ...avevi delle labbra a forma di cuore.. Ti amo infinitamente”. Una dedica dolcissima quella di Michelle Hunziker a cui la festeggiata ha risposto senza parole, ma con cuori rossi che bene replicano al messaggio.

Eros Ramazzotti festeggia la figlia Aurora con un tenero video

Quanto a tenerezza, non è stato da meno Eros Ramazzotti che, in occasione del compleanno della sua Aurora, ha postato il video di lei che, ancora piccolissima, canta con lui la sua canzone ‘Per me per sempre’. Immagini emozionanti quelle scelte dal cantante che Aurora ha ringraziato con il più sentito dei “Ti amo Papo”.