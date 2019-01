Michelle Hunziker, il party per i 42 anni: cena stellata con famiglia e amici

Giornata speciale quella di ieri per Michelle Hunziker. La showgirl ha compiuto 42 anni ed è stata inondata di messaggi di auguri, ma soprattutto ha festeggiato insieme alla famiglia e agli amici più cari. Organizzatore del party, intimo e blindatissimo, il marito Tomaso Trussardi, che al suo arrivo in un esclusivo ristorante di Milano le ha fatto trovare una distesa di rose rosse.

Aperitivo nella "cantinetta", con bollicine e vini pregiati, poi tutti a cena. E che cena! Paccheri, vitello al vino bianco, filetto cotto in brodo di vino rosso, arrosto e molto altro, tutto filmato nelle sue ig stories. Tra gli ospiti anche Valerio Staffelli e la moglie Matilde, molto amici di Michelle.

Michelle Hunziker compie 42 anni, gli auguri di Aurora

Immancabile, ovviamente, Aurora Ramazzotti, che dopo la festa - sempre sui social - le ha dedicato delle parole bellissime: "Ormai hai 42 anni, sei anziana, è chiaro a tutti che stai perdendo colpi. No, neanche per scherzo riesco a dirlo. Nessuno capisce come sia possibile che tu sia più figa adesso di quando avevi 20 anni, ma ti vogliamo ringraziare comunque perché ci dai speranza di poter essere più fighe a 40 anni che a 20. Volevo ringraziarti per la persona che sei, tutti i giorni, perché guardandoti mi sprono a fare sempre meglio. Sei la donna più amata d'Italia ma nessuno ti amerà mai quanto me, forse solo Tommy (Trussardi, ndr). Dobbiamo valorizzare le nostre mamme perché ci hanno dato le cose più importanti in assoluto: la vita e la famiglia. Tu mamma mi hai dato tanto di quell'amore che non so più dove metterlo e ti ringrazio tantissimo".