Michelle Hunziker, gli auguri per la sua Celeste: “Quando sarai grande le cose saranno cambiate”

Per Michelle Hunziker l’8 marzo è una data molto speciale. Non è solo il giorno che ricorda a tutti quante battaglie hanno combattuto le donne per ottenere il riconoscimento dei loro diritti e quanta strada ancora c’è da fare per raggiungere la piena parità sociale.

Per lei, che insieme a Giulia Bongiorno ha fondato la onlus Doppia Difesa per aiutare le vittime di discriminazioni, abusi e violenze, questa data ha anche il valore assoluto del dono della maternità che quattro anni fa si è rinnovato con la nascita di Celeste, la sua terza figlia.

Michelle Hunziher, la figlia Celeste compie 4 anni: la dedica speciale

A corredo di una tenera foto in bianco e nero che le ritrae insieme, Michelle Hunziker ha condiviso sul suo profilo Instagram il suo pensiero per Celeste, nata dal matrimonio con Tomaso Trussardi due anni dopo Sole.

“Sei nata proprio oggi 4 anni fa...facendomi scoppiare il cuore d’Amore per la terza volta e regalandomi la Gioia immensa di essere nata proprio in una giornata così importante. Quella che ci ricorda tutti i sacrifici che sono stati fatti e ancora faremo noi Donne per arrivare a ciò che dovrebbe essere “Normale” all’Ugualianza”, ha scritto la showgirl: “La strada è lunga, ma noi abbiamo tanta pazienza ( troppa) ma siamo così! Ci arriveremo ne sono convinta..vedrai Amore mio quando sarai grande le cose saranno cambiate e ne sarà valsa la pena ad aver tenuto duro!”.

Infine, oltre agli auguri per la sua Celeste, quelli per le sue follower che condividono numerose la speranza di un mondo migliore per tutte le donne del mondo.