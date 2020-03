Michelle Hunziker, gli auguri alla sua Celeste: "Hai una marcia in più"

"Se potessi ne farei altri dieci di figli" aveva detto qualche giorno fa Michelle Hunziker, ospite da Chiambretti a 'La Repubblica delle Donne', ma per il momento - visto che non ha negato di "lasciar fare alla natura" - si gode le tre che ha. E oggi una in particolare, Celeste, che compie 5 anni.

La piccolina di casa ha un posto speciale nel cuore della conduttrice, che le dedica delle bellissime parole su Instagram: "Piccola biondina mia, con quella faccetta d'angelo e quel sorriso sghembo, ci freghi proprio tutti. Sei arrovata per ultima e combatti quotidianamente per dimostrare a te stessa e al mondo di avere una marcia in più... E devo dire che è proprio così! Sei nata con la grinta stampata in faccia e sei il vero 'panzer' in famiglia. Grandi doti per il periodo storico difficile in cui sei nata. Sai essere di una dolcezza disarmante, infatti basta che mi guardi con quegli occhietti azzurri e mi fai fare quello che vuoi e fai sempre ridere tutti con le tue espressioni buffe... Ti amiamo piccola mia! Buon compleanno Cece".

Celeste, nata nel 2015, è la seconda figlia che Michelle Hunziker ha avuto dal marito Tomaso Trussardi, dopo Sole, nata nel 2013. Un bel mix tra mamma e papà, come si nota dalla foto pubblicata dalla conduttrice, che ammette di non resistere davanti a quel sorriso.