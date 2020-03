Michelle Hunziker sogna il quarto figlio: "Non uso precauzioni, lascio fare alla natura"

(Nel video Michelle Hunziker ospite a 'La Repubblica delle donne')

Innamorata della maternità, Michelle Hunziker non ha mai nascosto il desiderio di un altro figlio. Già mamma di Aurora - nata dalla relazione con Eros Ramazzotti - Sole e Celeste, avute dal marito Tomaso Trussardi, la showgirl vorrebbe allargare la famiglia.

"Il momento della maternità è un momento di beatitudine totale" ha detto a 'La Repubblica delle donne', rivelando di vivere in totale libertà i rapporti con suo marito: "Non uso precauzioni, lascio fare alla natura. Non sono ossessionata, ma se succede va benissimo. Come si fa a non volerne altri dieci? Purtroppo è l'età biologica che se ne va. Ho 43 anni, dicono che sono i nuovi 30, ma a livello biologico no".

Difficile, ma può succedere. Molto più semplice invece che diventi nonna. Aurora ha 25 anni ed è sempre più innamorata del fidanzato Goffredo Cerza, chissà se fra non molto arriverà un bebè: "Pensate che bello diventare nonna ora - ha detto Michelle - Dicono che i nipoti sono la cosa più bella al mondo".