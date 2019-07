Michelle Hunziker e il suo lato b perfetto: svelato il segreto

Come si fa ad avere un lato b che fa girare la testa? Chi meglio di Michelle Hunziker che riuscì a impressionare milioni di persone con il suo fondoschiena dopo la pubblicità degli slip Roberta poteva raccontarcelo?

“Le ciapet sono davvero molto difficili da lavorare. La forza di gravità ha un effetto anche su di me e vi faccio vedere cosa faccio per tenere alta la bandiera della Roberta”, racconta la conduttrice in un video pubblicato sul suo canale Youtube.

La Hunziker posò quando era poco meno che diciassettenne per il famoso marchio di lingerie, ma le ciapet della Roberta sfidano il tempo: resistono ancora e non sono ancora crollate. “Prima o poi crolleranno- dice Michelle-. Ma per avere iron ciapet dovete fate questo esercizio tutti i giorni e dopo un mese avrete le ciapet di marmo”. Insomma per Michelle basta allenarsi e tutte possiamo avere un lato b da invidia o alla Roberta, per intenderci.