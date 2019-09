Michelle Hunziker ci da un taglio e le figlie la copiano: tutte con la frangia

Nuovo look per Michelle Hunziker, che tra pochi giorni riparte con 'Striscia la notizia' - a cui seguirà la conduzione di 'Amici Celebrities' - e ha deciso di farlo con un taglio più sbarazzino. Frangia per la conduttrice, ma non solo. A darci un taglio sono state anche le figlie Sole e Celeste.

Le bambine, 6 e 4 anni, volevano essere uguali alla mamma e ci sono riuscite. Missione compiuta per il loro parrucchiere di fiducia, Roberto Farrugia, che è passato a casa e le ha accontentate, come ha raccontato Michelle su Instagram: eccole tutte e tre, sul divano - insieme agli inseparabili barboncini Lilli e Leone -, occhiali da sole e frangetta. La bellezza è di famiglia.