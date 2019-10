Michelle Hunziker 'presenta' il fratello Harold: "Lo stimo molto". E la somiglianza stupisce i fan (FOTO)

"Oggi sono in gita con mamma Ineke per l'apertura del ristorante di mio fratello Harold in Svizzera". Così ieri mattina Michelle Hunziker ha raccontato ai follower di Instagram la giornata trascorsa al fianco del fratello maggiore in occasione di una giornata speciale: l'inaugurazione del locale aperto dal ristoratore a Ginevra, in Svizzera. E ne ha approfittato per presentarlo per la prima volta ai fan.

La storia di Arold, fratello di Michelle Hunziker

Michelle, orgogliosa del fratello 53enne, ha voluto raccontare la sua storia ai suoi 4 milioni di seguaci. "Visto che stiamo poco insieme e la gente che mi segue su Instagram non ti ha quasi mai visto, questa è una buona occasione per presentarti al pubblico - ha spiegato la showgirl in un video pubblicato tra le Instagram Stories - Mio fratello ha fatto una scelta molto coraggiosa: è stato 27 anni al lavoro presso Mc Donalds, poi negli ultimi anni è diventato CEO, ora è tornato in Svizzera ed ha ripreso in mano il mercato. Tutto andava alla grande, ma lui ha fatto una scelta: dopo tanti anni di lavoro ha deciso di mettersi alla prova con una cosa tutta sua".

A stupire i fan è la somiglianza tra Michelle e Harold. Fratello e sorella hanno lo stesso taglio di occhi ed un naso praticamente indentico, ed anche le loro espressioni sono molto simili. Entrambi sono figli di Rudolf Hunziker, pittore svizzero-tedesco, da cui la madre si è separata. L’infanzia di Harold e Michelle non è stata affatto semplice a causa dei problemi con l’alcol del padre. Durante l'adolescenza di Michelle, i due si sono trasferiti in Italia insieme alla mamma Ineke. Tra loro il rapporto è splendido: Hardold è stato padrino di battesimo di Celeste, seconda figlia di Michelle, avuta dall'imprenditore Tomaso Trussardi.