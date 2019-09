Michelle Hunziker incinta? La smentita (con tanto di pancione finto)

No, no e ancora no: Michelle Hunziker non è incinta, non ha le “curve insolite” che qualcuno intravede sul suo fisico asciutto e manca anche l’intenzione di passare sopra al diffuso sospetto che la sua famiglia si stia allargando.

L’ennesima smentita di una quarta gravidanza della showgirl è arrivata via social attraverso dei video che ironizzano sulla notizia della sua presunta dolce attesa apparsa su un settimanale. “Fake news and fake curves”, scrive sulle immagini Michelle che, giornale alla mano, commenta il sospetto sfoggiando un enorme pancione finto.

“Basta con sta storia! Ma vi sembro incinta?”, chiede ancora divertita, ma chiaramente ferma nella volontà di mettere a tacere una volta per tutte le comunicazioni su fantomatiche maternità nascoste. “Le curve insolite non sono quelle che quando uno mangia magari qualcosa di pesante ha un pochino di pancia”, aggiunge ancora la signora Trussardi per poi mostrare strane ed enormi protuberanze sotto la maglietta e avvertire: “Sono queste le curve insolite, quindi d'ora in poi preoccupatevi se ho una roba del genere”. I fan tengano a mente, dunque, nessuna cicogna in arrivo: se Michelle è vagamente più tondetta è solo per qualche peccato di gola a cui, come tutti i comuni mortali, non ha saputo rinunciare.

Michelle Hunziker e il desiderio di un altro figlio

Michelle Hunzinker non ha mai nascosto di voler un altro figlio, magari un maschietto, dopo Aurora, avuta da Eros Ramazzotti, e Sole e Celeste, nate dall’amore per il marito Tomaso Trussardi. “Desidero altri figli”, aveva raccontato in un’intervista: “Con Aurora ho vissuto una maternità diversa rispetto a quella con Sole e Celeste. Non avevo esperienza ed ero molto rigorosa. L'ho cresciuta come un soldatino. Se invece adesso le bambine non usano il vasino, pazienza. Se mangiano ancora la pappa, non è un problema”. E il sogno vero sarebbe restare incinta insieme alla sua primogenita, “un bel colpo si scena, sa un po’ di telenovela…”, aveva commentato la showgirl che però, almeno al momento, resta mamma felice soltanto delle sue tre ragazze.