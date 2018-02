Michelle Hunziker rivela le minacce subite: “Volevano buttare l’acido in faccia ad Aurora”

Dopo il successo del Festival di Sanremo, Michelle Hunziker è tornata in casa Mediaset ed è stata ospite di Maurizio Costanzo e della sua ‘Intervista’, in onda giovedì 22 febbraio a partire dalle 23.10 su Canale 5.

Una vita segnata da due grandi amori, le sue tre bellissime figlie e la realizzazione professionale sono i temi trattati nel faccia a faccia con il giornalista, al quale per la prima volta ha svelato anche un retroscena drammatico riguardante la primogenita Aurora, avuta dal primo marito Eros Ramazzotti.

Come anticipa Tv Zap, il conduttore ha chiesto alla showgirl di parlare di “un momento che riguarda Aurora e un pericolo che avete vissuto insieme per colpa di alcuni balordi”, cui è seguito il doloroso racconto di Michelle.

“Adesso posso raccontarlo effettivamente perché è passato un po’ di tempo anche se questa cosa è abbastanza pericolosa” - ha confidato - “A marzo, un anno fa, è arrivata una e-mail con un ricatto, un tentativo di estorsione dove mi è stato detto che se non avessi pagato una cifra entro una data avrebbero acidificato Aurora… Le avrebbero buttato l’acido in faccia… Volevano che pagassi in bitcoin” ha rivelato ancora descrivendo la situazione come un vero dramma.

Michelle Hunziker e il ricordo di Franchino Tuzio

La Hunziker ha ricordato anche l’amico e manager Franchino Tuzio scomparso a ottobre scorso: “Frank era amico di Eros e quindi lo invitavamo alle feste e lui mi vedeva che prendevo sempre il microfono in mano e facevo un po’ l’intrattenitrice e mi diceva sempre ‘devi fare qualcosa’ e da lì abbiamo iniziato a camminare insieme” - ha spiegato - “Frank è stato davvero un papà e anche Bibi (Ballandi, ndr) poi molto più in là, anche lui è arrivato al momento giusto e mi ha dato una grande mano. Quindi sono due persone che ti fanno svoltare la vita”.