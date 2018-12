Michelle Hunziker, nostalgia del Natale con il papà: "Era il regista di tutto"

Natale in famiglia per Michelle Hunziker, che approfitterà delle feste per coccolarsi ancora di più il suo Tomaso, le loro figlie Sole e Celeste e Aurora, la primogenita. Un giorno che ha sempre avuto un sapore speciale per la showgirl, fin da quando era bambina.

Il Natale in Svizzera era magico, come racconta in un'intervista su Gente: "Era papà il regista di tutto, se ci ripenso provo tenerezza. La festa non erano i regali, era lo stare tutti insieme, attorno al tavolo a leggere poesie. Pensieri che ognuno di noi dedicava al resto della famiglia. Quella sera si tirava fuori tutto, il bello e ciò che non andava. Ma la magia del Natale annullava le tensioni, si ripartiva da zero. Uniti. Fino a quando i miei si sono separati. Avevo 12 anni. Da allora il Natale non ha più avuto lo stesso sapore per diverso tempo".

Una festa importante il Natale per lei, come trasmette alle sue figlie: "Già a metà novembre preparo l'albero con le bambine che vivono l'euforia delle feste all'ennesima potenza. A inizio dicembre dispongo quattro candele da accendere una alla volta a ogni domenica di Avvento. Scandiscono le settimane che mancano al Natale. E' una tradizione che conservo dall'infanzia".