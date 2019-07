Aurora Ramazzotti pubblica per errore il numero di telefono di Michelle Hunziker

Una distrazione che sta comportando non pochi problemi a Michelle Hunziker quella di Aurora Ramazzotti che qualche ora fa, per errore, ha pubblicato su Instagram il numero di telefono della madre. Da quel momento la showgirl sta combattendo con il cellulare intasato di messaggi WhatsApp e telefonate, trovandosi costretta a mettere il telefono in modalità aereo per non essere letteralmente travolta dalla schiera di fan che stanno provando a contattarla.

Aurora Ramazzotti pubblica per errore il numero di Michelle Hunziker: le scuse e l’appello social

Resasi conto dello sbaglio madornale, Aurora Ramazzotti ha pubblicato una storia per scusarsi e chiedere ai follower di non tartassare di telefonate mamma Michelle. “Errare è umano, ho sbagliato, ma vi prego non tartassate mia madre di telefonate e messaggi, altrimenti io non dormo più la notte” ha affermato pentitissima, appello che è stato lanciato dalla stessa Michelle: “Potete immaginare che sta succedendo, aiutatemi, non ho voglia di cambiare numero… Il telefono mi serve per parlare con mio marito e le mie bambine”. Ora non resta che sperare nel buon cuore dei suoi milioni di fan…

(Di seguito gli appelli social di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker)

