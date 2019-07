Michelle Hunziker, il messaggio alla figlia Aurora dopo che ha pubblicato il suo numero su Instagram

Era inevitabile. Ma Michelle Hunziker ha saputo risolvere la situazione con la consueta classe e simpatia. Qualche giorno fa sua figlia Aurora Ramazzotti ha condiviso per sbaglio su Instagram il numero di cellulare della madre. Facile ipotizzare quanti messaggi e quante chiamate da tutta Italia possano essere partite verso quel numero. Una situazione sicuramente difficile, che ha spiazzato all'inizio la Hunziker.

Oggi la showgirl ha caricato un video su Youtube per spiegare come sono andate le cose, cosa è accaduto nei giorni scorsi e, soprattutto, per comunicare che – dopo 25 anni – ha dovuto cambiare il numero di cellulare.

Michelle Hunziker e il numero di cellulare pubblicato per sbaglio su Instagram

Ad avvertire Michelle Hunziker di quello che era successo… sono state due ragazze che l’hanno chiamata da Cernusco sul Naviglio (Milano), raccontandole di aver visto il numero sulle Instagram Stories di Aurora. Da quel momento il telefono non ha più smesso di squillare, mentre Michelle ha cercato di capire come si poteva intervenire: “L’era dei social è incredibile. Aury ha postato il mio numero per un minuto esatto. E dopo un minuto l’aveva tutta Italia".

"Ma la cosa veramente divertente è stata che sono stata inserita nelle grigliate di tutti i gruppi d’Italia”, ha raccontato Michelle, che in fondo sembra divertita dall’essersi ritrovata aggiunta a decine e decine di gruppi Whatsapp. “Non mi è mai successa una cosa così. Prima di tutto, che bello! Perché vuol dire che c’è un affetto incredibile e io saluto tutti quelli che mi hanno mandato messaggi. Li ho letti ma non ho potuto rispondere perché erano 600mila”.

“Dopo 25 anni ho dovuto cambiare il numero”, ha detto poi Michelle, che quindi non sembra esserla presa per quanto accaduto. “Chissenefrega. Sono cose che possono capitare, che fanno anche un po’ ridere (ma queste parole nel video vengono inframmezzate da spezzoni dal film Disney Pinocchio, ndr). Nell’era del social una cosa così può capitare. Vi posso dire che sono stati due giorni di avventura incredibile”.

E quindi Aurora? Michelle ha pronto per lei un bel messaggio: “Preparati: posterò il tuo numero nelle mie Stories. La vendetta è un piatto freddo. Anzi, ci stavo ripensando… il numero di Auri è 3487753… cough cough. Scherzetto".