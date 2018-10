Michelle Hunziker: "Mio padre era alcolizzato, quando beveva spaccava tutto"

E' sempre difficile per Michelle Hunziker parlare della sua infanzia, segnata dai problemi del padre con l'alcol, dal difficile rapporto tra i genitori e la conseguente separazione. In un'intervista al programma "Ave Maria", su Tv2000, la showgirl svizzera fa un tuffo nel passato e svela dettagli molto privati.

"Pensavo che mio papà amasse l'alcol più di me - ha spiegato - A un certo punto mi sono resa conto che nonostante sentissi veramente l'amore di mio padre quando era sobrio, quando invece beveva spaccava tutto". Una situazione familiare difficile, che Michelle ricorda ancora con dolore: "Quando i miei genitori si sono separati aspettavo che mio padre mi venisse a prendere. Lui mi dava appuntamento ma poiché l'alcol purtroppo ti annebbia tutto, si dimenticava. Allora io stavo ore e ore con lo zaino ad aspettare che tornasse papà e lo difendevo contro tutti".

Fondamentale la mamma Ineke: "Lavorava anche per mio padre, che tra l'altro era uno di quegli alcolizzati che non ammettono di esserlo, quindi è peggio. Un uomo meraviglioso, un'anima stupenda, però nel momento in cui iniziava a bere cambiava carattere e diventava aggressivo". La vita poi è stata generosa, regalandole tre meravigliose figlie e un marito che ama: "Tomaso (Trussardi, ndr) per me, oltre a essere un grandissimo amore, rappresenta la stabilità. La stabilità è importante nella vita, è importante rendersi conto che hai trovato una persona con la quale vuoi camminare. Riuscire a realizzarsi nel lavoro è molto bello, ma il vero successo è nella vita privata con tuo marito, con la tua famiglia. Pensare di avere accanto una persona che mi ama così tanto e io amo così tanto mi da un senso di stabilità e questo è tutto per me".