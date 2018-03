Hunziker attaccata per non ricordare Frizzi:"Il dolore è privato, fate un esame di coscienza"

E' nel silenzio che Michelle Hunziker sta vivendo il dolore per la scomparsa di Fabrizio Frizzi, conduttore tv venuto a mancare a 60 anni lo scorso 26 marzo. Il riserbo della conduttrice è massimo. Tanto che Michelle è tra le poche a non aver affidato ai social un ricordo del collega. Agli utenti della rete, però, assetati come sono di voyeurismo, questa scelta di discrezione non è piaciuta.

Lo racconta l'ultimo post della showgirl svizzera, in cui è spiegato come in tanti l'abbiano attaccata su questa decisione. "Molte, troppe persone stanno perdendo completamente il senso della vita reale sentendosi in assoluto potere, nella loro ipocrisia, di decidere cosa sia giusto dire o fare in determinate situazioni o a seguito di determinati fatti del quotidiano", scrive Michelle, profondamente indignata.

"In primo luogo - spiega - da che mondo è mondo, ognuno dovrebbe affrontare il lutto come vuole, come può e a sua completa sensibilità e discrezione. Non è assolutamente detto che si abbia sempre voglia di rendere pubblico il proprio dispiacere sui social e non è nemmeno detto che una persona non soffra perchè non lo annuncia in un post. (...) Mi sono personalmente venute a mancare molte persone care nella vita e ogni volta cerco di affrontare il mio lutto con amore, l’unica via possibile per me"



Quindi il congedo: "Spero pertanto che tutti coloro che mi hanno scritto come devo o non devo affrontare la scomparsa di un caro collega, che ho amato come tutti moltissimo, si facciano un esame di coscienza. Grazie di cuore".