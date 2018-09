FOTO | Michelle Hunziker mamma (sempre più) social: la foto delle figlie è tenerissima

Michelle Hunziker è una mamma molto social e l'ultimo scatto postato su Instagram non fa che confermarlo. La conduttrice ha pubblicato una tenerissima foto delle sue due figlie minori Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi.

Le bimbe sono di schiena, sedute sul prato, una con i capelli sciolti, l'altra con delle simpatiche trecce. Parlano, si confidano, così lascia intendere nel post mamma Michelle: "Segreti tra sorelle...che rimarranno tali...", sono le parole scritte dalla Hunziker che hanno immediatamente scatenato una raffica di commenti.

"Sono bellissime le tue figlie Michelle e di sicuro simpatiche e piene di vita come te.. Idem aurora mi piace tantissimo..", scrive un followers. "Mamma mia come sono cresciute!! Il tempo passa...alla fine avere due bimbe vicine di età è bello perché si tengono più compagnia nei loro giochi", commenta un altro. "Il bello di questa foto ..che sono nella quotidianità come noi..anche se tu sei una stella le fai vivere normalmente..bravi tu e tommi così si fa...la semplicità è sempre la miglior cosa...ma tu sei così sempre spontanea ed è x questo che ti fai amare ancor di più...", si complimenta un altro.

Effettivamente la foto è tenerissima e strappa a tutti un sorriso.