Michelle Hunziker, famiglia XXL in quarantena: "Per me Goffredo e Sara due figli acquisiti"

Un mese in casa, ma insieme. La forza di Michelle Hunziker, soprattutto in questo momento, è la sua numerosissima famiglia: il marito Tomaso Trussardi, le loro figlie Sole e Celeste, la primogenita Aurora, gli inseparabili barboncini Lilli e Leone, ma anche Goffredo Cerza e Sara Daniele - fidanzato e migliore amica di Auri - che stanno trascorrendo con loro la quarantena a Bergamo.

A tutti loro la conduttrice dedica delle bellissime parole su Instagram, dove pubblica una foto che li ritrae insieme: "Eccoci al completo. Questo sarà un ricordo indelebile. Siamo in quarantena dal 6 marzo qui a Bergamo tutti insieme. Ormai una famiglia allargata. Goffredo e Sara li vedo come dei miei figli acquisiti e quando tutto finirà, mi mancheranno da impazzire".

Poi un pensiero per coloro che stanno attraversando un periodo durissimo, per via della perdita di un familiare o a causa di difficoltà economiche: "Questa convivenza, questa esperienza così forte è difficile, ma ci ha uniti tanto - si legge nel post - E' nelle difficoltà, nello sconforto e nella sofferenza che si trova la vita che conta, i valori... Quanti nostri amici hanno perso i propri genitori, quanti amici non riescono a vedere un futuro e temono di non riprendersi con la propria azienda, quante preoccupazioni per tutti... Ma una cosa è certa, abbiamo davvero capito cosa vuol dire la frase: 'L'unica cosa che conta è la salute'. Ora è il nuovo mantra e ce lo ricorderemo per sempre. Vi abbraccio".

Lontano da Michelle, invece, la mamma Ineke, che sta trascorrendo la quarantena in un'altra città. Le due si sentono ogni giorno e si riabbracceranno non appena tutto questo sarà finito. Speriamo presto.