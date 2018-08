Quarto figlio per la Hunziker? Lei non smentisce: "Succeda quello che deve succedere"

Il quarto figlio potrebbe essere dietro l'angolo per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Se ne parla da mesi, i due non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia, e la showgirl continua a non smentire del tutto le voci che circolano. Qui cicogna ci cova.

Nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi torna sull'argomento: "Se sono incinta? Vuole la verità? Non lo so nemmeno io in questo momento! Viviamo in relax, succeda quello che deve succedere. Siamo felici della nostra famiglia e se arriva un altro bebé è il benvenuto. Se non arriva, va bene lo stesso".

E' sempre pronta per fare la mamma Michelle, anche se ha in ballo un nuovo progetto per settembre: "Mi lancerò in una nuova avventura e per la prima volta nella vita diventerò imprenditrice". Sulla questione però c'è ancora il massimo riserbo: "Posso solo dire che mi occuperò ulteriormente delle donne e dei bambini... Non vedo l'ora".