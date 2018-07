Voci di gravidanza per MIchelle Hunziker, la conduttrice rompe (finalmente) il silenzio

Michelle Hunziker non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Dopo Aurora, Sole e Celeste, la conduttrice sogna di mettere al mondo un maschietto insieme al marito Tomaso Trussardi. E così, ogni volta che i fan notano un suo pancino "sospetto", scatta subito il gossip su una presunta gravidanza. Ieri l'ultimo indizio: è bastato un abito più largo del solito per scatenare i rumors. Ma ancora volta è stato un buco nell'acqua: "Sono felice dell'attenzione che mi date, ma non sono incinta", ha spiegato la bellissima svizzera in una Instagram Stories.

"Buongiorno a tutti - ha esordito Michelle - Io sono super felice di questo affetto che la stampa mi dà e del fatto che vogliono verdermi sempre incinta, anche perché non ho mai nascosto che mi piacerebbe fare un altro figlio. Ma purtroppo devo dirvi che non sono incinta". "Certe volte - prosegue - magari uno mangia un po' pesante la sera prima o cmq non è proprio piatto, però non sono incinta. Ad ogni modo prometto che se dovessi rimanere incinta, sarei così felice da volerlo condividere con tutto il mondo. Ma questa estate è andata...così". Il mistero è stato risolto, dunque. E, qualora non bastassero le parole, la presentatrice passa ai "fatti" e anche uno scatto in costume in cui sfoggia la sua pancia (ancora) piatta.