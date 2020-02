Michelle Hunziker scrive a Silvia Toffanin: "Avevamo tanta fame, ora sono fiera di te"

Altro che rivalità femminile. Ieri sera Michelle Hunziker ha dedicato un emozionante post all'amica e collega Silvia Toffanin. Una "missiva" in cui esprime tutta la sua ammirazione per la conduttrice e compagna dell'AD Mediaset Piersilvio Berlusconi, che dopo 14 anni al timone di 'Verissimo' è ormai un vero e proprio volto di rete. Nel messaggio, condiviso su Instagram, Michelle racconta di una lunga amicizia cominciata anni fa, quando le due erano ancora debuttanti in televisione.

Di seguito il messaggio di Michelle Hunziker per Silvia Toffanin:

Cara Silvia, Ci siamo conosciute quando eravamo ragazzine.

Abbiamo tante cose che ci legano da anni... come il nostro Frank (Franco Tuzio, manager scomparso un paio di anni fa, ndr) e la nostra piccola grande Graziellina (Graziella Lopedota, agente di spettacolo, ndr) ...sono tanti anni ormai che camminiamo insieme, ognuna con la sua personalità e i suoi spazi. Ti ricordi quanto eravamo curiose e piene di sogni? Avevamo deciso di realizzarci, eravamo determinate e come dico sempre alle mie figlie: avevamo tanta tanta ”fame”! Fame di studiare, di evolvere e comprendere quale fosse il nostro posto nel mondo del lavoro. È arrivato il momento di farti i complimenti... hai seminato davvero bene Silvia. Ti sei dedicata anima e corpo al tuo programma, non hai MAI smesso di studiare e tutto questo in un elegantissimo silenzio e con grande personalità. Sono fiera di te, fiera e felice di vederti dove sei oggi come una sorella.

Avanti tutta!! Ti voglio bene.

Parole piene di affetto e stima, a cui però Silvia non ha potuto replicare pubblicamente, dal momento che è tra le poche celebrità a non avere profili social. Ma siamo certi che il ringraziamento della giornalista sia arrivato in privato, al riparo dai riflettori.