Michelle Hunziker con lo stesso bikini dopo 20 anni: la foto del "prima e dopo"

“Trova le differenze” potrebbe essere il titolo della foto postata su Instagram da Michelle Hunziker che ha condiviso con i follower due scatti di lei a distanza di 20 anni l’uno dall’altro.

Era il 1998 quando la bionda showgirl allora 19enne posava per la sua prima copertina di Tv Sorrisi e Canzoni con un costume da bagno di jeans. Sguardo seducente che fissava l’obiettivo, fisico scolpito enfatizzato dalla posa maliziosa di slacciare il laccetto dello slip, la showgirl era allora nel fiore di una giovinezza che sembra non essersi affatto persa in questo lasso di tempo.

Oggi, infatti, a distanza di 20 anni, Michelle ha voluto fotografarsi di nuovo nella stessa posizione e con lo stesso costume da bagno, capo che ha per lei il significato molto importante raccontato nella didascalia dell’immagine del ‘prima e dopo’.

“Questo costume me l’aveva regalato il mitico Frank 20 anni fa...un bellissimo ricordo perché proprio con questo Bikini di Jeans facemmo la nostra primissima copertina di @tvsorrisi”, ha scritto la conduttrice ricordando Franco Tuzio, uno dei manager più noti stimati del mondo televisivo italiano e suo grandissimo amico, scomparso a ottobre scorso: “E’ stato l’inizio di un emozionante cammino lavorativo che abbiamo fatto insieme per tanti anni ed un amicizia profonda...ho ritrovato il costume e ho “provato” a riprodurre lo scatto di Rino Petrosino qui in vacanza 20 anni dopo...”.

Le immagini a confronto sono spietate nel sottolineare quanto la bellezza della loro protagonista sia rimasta inalterata nel tempo, dettaglio che molti fan stanno commentando per congratularsi con lei, oggi ancor più bella di ieri.