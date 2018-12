Michelle Hunziker fa la "suocera" e si intromette tra Aurora e il fidanzato Goffredo

Michelle Hunziker ha sempre voglia di scherzare e lo fa anche in versione 'suocera'. La conduttrice ha recentemente postato una foto su Instagram, insieme alla figlia Aurora Ramazzotti e al fidanzato Goffredo Cerza.

"Quando la futura 'suocera' s'infila prepotentemente nelle foto!!! Un bacio da noi", commenta la Hunziker accanto ad un simpatico scatto. Al centro c'è Aurora, super sorridente, sulla destra Goffredo Cerza, che non sembra affatto dispiaciuto dell'intromissione di Michelle e sulla sinistra la Hunziker con uno sguardo furbetto.

Sono proprio un bel quadretto che i fan apprezzano in maniera corale. Non solo, l'ironico post di Michelle Hunziker lascia intendere che, ormai, Goffredo è uno di famiglia e che, sentirsi 'futura suocera' non la infastidisce affatto, anzi, la diverte.

E bravo Goffredo che, a quanto pare, oltre alla figlia, ha conquistato anche la mamma!