Michelle Hunziker ubriaca? Il video su Instagram: “Mio marito mi ha fatto bere di brutto”

E’ stata una serata di festeggiamenti quella appena trascorsa per Michelle Hunziker. La bionda showgirl ha documentato tutto come sempre su Instagram, mostrando ai fan una foto dell’outfit indossato, poi quella di una bottiglia di champagne e infine un video decisamente insolito.

Nelle Stories la Hunziker scherza e dice: “Mio marito mi ha fatto bere di brutto”.

Serve quindi un alcol test per testare la sobrietà della showgirl, che - in equilibrio su un tacco 12 - alza la gamba e prova a toccarsi in naso. Prova superata, ma come mostra il video successivo sempre sulle Stories non è lei a guidare, visto che è seduta al posto del passeggero.