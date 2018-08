Hunziker – Trussardi, “vacanze extralusso per concludere l’estate”

“Oggi si riparte a lavurà” ha scritto qualche ora fa in una storia Instagram Michelle Hunziker che è tornata in città dopo la lunga estate di relax segnata dalle vacanze al mare e in montagna insieme al marito Tomaso Trussardi, le loro bambine Sole e Celeste e i fidati amici a quattro zampe Lilly e Leone.

Ultima tappa delle ferie, il soggiorno a San Cassiano - in provincia di Bolzano – dove la conduttrice ha trascorso gli scampoli di un periodo in cui gli affetti sono stati l’ingrediente principale della sua serenità.

Ed è stato lì che la famiglia Trussardi – Hunziker è stata fotografata dal settimanale Chi che ha pubblicato gli scatti dei quattro mentre scendono da un aereo privato.

Stando a quanto scritto dal giornale di Alfonso Signorini, la coppia sarebbe arrivata a San Cassiano con un volo privato e avrebbe soggiornato in un hotel da 700 euro a persona.

“La famiglia Trussardi – Hunziker ha scelto una vacanza extralusso per concludere quest’estate” - si legge sul settimanale - “Volo privato in elicottero da Bergamo a San Cassiano per sei persone, l’esclusivo Hotel (700 euro a notte per persona) per soggiornare e le potenti auto fatte trasportare da Bergamo in Alto Adige (tra le quali la Lamborghini Urus, un suv che vale più di 200 mila euro) con camion privati il giorno prima”.

Michelle Hunziker: “In dolce attesa per un nuovo progetto lavorativo”

Per la showgirl svizzera, dunque, inizia così una nuova e stagione televisiva che la vedrà impegnata ancora con ‘Striscia la notizia’ (dal prossimo 24 settembre accanto a Ezio Greggio), ma non solo.

“Anche quest’estate mi hanno dato incinta, già… in dolce attesa, ma in realtà per un nuovo progetto lavorativo” ha chiarito lei al settimanale ironizzando sulle continue voci inerenti a una sua quarta gravidanza. In previsione c’è una nuova edizione di ‘Vuoi Scommettere?’ e due nuovi progetti ancora top secret, “uno televisivo e uno modaiolo”, ha anticipato Chi che ha escluso un eventuale bis per il prossimo Festival di Sanremo.