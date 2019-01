Michelle Hunziker, vacanza da sogno in montagna: Aurora regista di un video mozzafiato

San Cassiano, in provincia di Bolzano, è stata la splendida cornice per le vacanze in montagna di Michelle Hunziker che - con il marito Tomaso Trussardi, le sue tre figlie Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste e il fidanzato della primogenita Goffredo Cerza - ha così ricaricato le batterie per dare il via al nuovo anno.

Corse in slittino, risate e sorrisi hanno segnato il soggiorno della showgirl immortalata più spensierata che mai dal settimanale Oggi che ha mostrato alcuni momenti della rilassante permanenza sulle nevi.

(Di seguito le foto pubblicate dal settimanale Oggi)

Michelle Hunziker, l’arrivo in elicottero in montagna

Come racconta il settimanale Oggi, Michelle Hunziker è sbarcata sulle piste di San Cassiano in elicottero con tutti i componenti della sua famiglia tra cui anche i due barboncini Lilly e Leone.

Il programma ha previsto sciate, passeggiate e mangiate di specialità altoatesine, ma soprattutto tanto amore: “La vera ricarica per me non è il relax fine se stesso, bensì i momenti speciali passati con le persone che amo...trovare del tempo per dedicarsi completamente ed esclusivamente ad ognuno di loro...compresi i pelosetti”, ha scritto Michelle in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram.

Michelle Hunziker, il video della vacanza in montagna girato da Aurora

E a conclusione dello splendido soggiorno che ha visto il sorriso dolcissimo di mamma Michelle sullo slittino con la piccola Celeste di 3 anni e anche papà Tomaso “raccattare” le sue bimbe in un gioco più divertente, Michelle Hunziker ha condiviso il video della vacanza girato e montato dalla figlia Aurora.

“Alla prossima Can Cassiano!”, ha scritto la showgirl pronta a partire con la carica giusta per questo 2019.