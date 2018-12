Micol Olivieri, il messaggio di sostegno per Niccolò Centioni (Rudy de I Cesaroni)

Non molto tempo fa, Niccolò Centioni, l’ex Rudy de I Cesaroni era intervenuto a Domenica Live per raccontare la sua situazione attuale che aveva scosso in molti. Il giovane, 25 anni, a Barbara D’Urso aveva confessato di essere stato dimenticato dalla tv.

Dopo l’esperienza accanto a Claudio Amendola e agli altri attori della fortunata serie tv e dopo la parentesi di Pechino Express, Centioni si è ritrovato a fare il lavapiatti e ha confessato di non aver più trovato sbocchi lavorativi nel mondo dello spettacolo.

Micol Olivieri parla di Niccolò Centioni

A distanza di alcune settimane da quella confessione, è Micol Olivieri – altra storica protagonista de I Cesaroni – ad intervenire, per confortare, in qualche modo, l’ex compagno di set. Anche lei è lontana dal mondo della tv da tempo, è mamma a tempo pieno e si dedica più che altro ai social ma ha una visione molto più positiva di Niccolò:

“Mi è dispiaciuto ciò che gli è successo – ha confessato in un’intervista a Vero la ragazza - però, avendo noi iniziato a lavorare prestissimo, prima dei Cesaroni, ed essere ancora giovani, abbiamo la possibilità di sperimentare tante vite. Abbiamo 25 anni e c’è chi inizia a studiare per diventare attore alla nostra età o anche più tardi. Insomma, siamo in una posizione privilegiata: abbiamo fatto tanto e possiamo permetterci di sperimentare altro. Io vedo sempre il lato positivo delle cose”.

Micol Olivieri, perché non fa più l'attrice

La Olivieri sembra avere le idee molto più chiare del coetaneo. Ad averla fatta maturare sono state senza dubbio le due gravidanze, che hanno portato alla nascita di Arya (4 anni) e Samuel (1 anno), frutto del grande amore con Christian Massella, calciatore dell’Albalonga, con cui Micol è sposata dal 2014.

Anche lei da tempo non mette piede sul set, ma a Vero dichiara: “Mi sono presa una pausa dal lavoro sul set perché non mi sentivo abbastanza stimolata e l’esigenza di stare vicino ai miei figli mi ha allontanata da quel mondo. Lavorare sui social, oggi, incontra meglio le mie esigenze e, a livello di creatività, mi regala moltissimo. Ma chissà: magari mi innamorerò di nuovo di questo lavoro e troverò dei nuovi stimoli”.

Speriamo che questa capacità di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno raggiunga anche il suo collega Niccolò Centioni.