Anche Mietta tra i vip che hanno sofferto di attacchi di panico

Sempre più personaggi del mondo dello spettacolo confessano di soffrire o aver sofferto di attacchi di panico. Michelle Hunziker, Paola Perego, Bianca Guaccero, la lista è davvero lunga. Un elenco al quale ora si aggiunge anche la cantante Mietta che nella puntata di Verissimo del 9 novembre ha raccontato di averne sofferno da molto piccola.

Mietta: "Grazie a mio figlio"

Fra un paio di giorni, precisamente il 12 novembre, Mietta compierà i suoi primi 50 anni ed ha antipato i festeggiamenti con un'ospitata nel salotto della trasmissione di Canale 5. La cantante ha parlato del suo amore più grande, Francesco, suo figlio di 9 anni che l'ha aiutata a lasciarsi alle spalle un aspetto delicato del suo passato, legato appunto agli attacchi di panico. "Mio figlio mi ha aiutato a sconfiggere i miei mostri", ha ammesso Mietta.

Il primo attacco di panico a 12 anni

"Ho sofferto di attacchi di panico. Credo che questa cosa vada raccontata perché sono sicura che faccia bene anche a chi li ha vissuti come me. A 12 anni ho avuto il mio primo attacco di panico davanti alla televisione ed è stato fortissimi, difficile da spiegare, una sensazione violenta ed angosciante. Quando i miei genitori si sono separati è il periodo in cui ne ho sofferto di più. Essendo così giovane on è stato semplice gestirli.

L'esperienza di Sanremo

Penso mi venissero perché ho un'ipersensibilità, e credo che tutte le persone che sono molto emotive tendenzialmente, a mio avviso, avvertono questa difficoltà con la vita, con ciò che non si conosce. Anche al primo Sanremo mi vergognavo, pensavano tutti che fossi cupa ma ero solo molto timida e insicura. Avevo paura della mia stessa insicurezza. Gli attacchi di panico mi hanno messo il freno. Oggi non ne ho più; credetemi non è così semplice venirne fuori, ma si può, si può con l'aiuto di qualcuno e con l'aiuto di se stessi. Io li ho combattuti con la mia tenecia, con la mia solarità e cercando di capire il perché li avessi".