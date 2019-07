Mihajlovic malato, il messaggio delle figlie: "Dio dà battaglie difficili ai soldati migliori"

"Dicono che Dio dia le battaglie piu difficili ai soldati migliori. Siamo la famiglia Mihajlovic: non lottare non è nel nostro DNA". E' con queste parole che Viktorija e Virginia Mihajlovic, 21 e 20 anni, figlie dell'allenatore Sinisa e dell'ex showgirl Arianna Rapaccioni, inviano il loro messaggio di sostegno al papà, che ieri ha comunicato di aver iniziato la sua battaglia contro la leucemia.

Il messaggio delle figlie di Mihajlovic

Viktorija, in particolare, ha condiviso su Instagram un video in cui il papà, all'uscita dalla conferenza stampa di ieri, viene accolto da una folla di affezionati. "Siete grandi. Grazie di cuore a tutti, ad uno ad uno", scrive ai sostenitori dell'allenatore del Bologna. Le due ragazze, molto note sui social, sono conosciute dal pubblico grazie alla partecipazione all'Isola dei Famosi, avvenuta la scorsa primavera. Viktorija è una studentessa di psicologia, appassionata di moda. Virginia è legata ad Alessandro Vogliacco, giovane difensore centrale della Juventus Primavera.

Mihajlovic malato: "Ho la leucemia, martedì comincio a lottare per guarire"

Proprio ieri Sinisa Mihajlovic ha spiegato che alcuni esami medici a cui si è sottoposto hanno messo in luce alcune anomalie: "Ho fatto degli esami del sangue e sono arrivati dei risultati diversi rispetto a quelli di quattro mesi fa. Nel giorno in cui il Bologna è partito per il ritiro ho fatto gli esami e ho scoperto di avere la leucemia". "La sconfiggerò - ha aggiunto il tecnico serbo - Non ho paura, la affronterò e vincerò. Lo farò per me, per mia moglie, per la mia famiglia, per chiunque mi voglia bene".

Quindi ha ricordato il momento in cui ha scoperto la malattia: "Abbiamo detto che avevo la febbre e la cosa più difficile è stata convincere mia moglie che fosse vero. Ho passato la notte a piangere e ancora adesso ho lacrime ma non sono di paura: io da martedì andrò in ospedale e non vedo l'ora di iniziare a lottare per guarire. Ho spiegato ai miei giocatori che lotterò per vincere come ho insegnato loro a fare sul campo. Questa sfida la vincerò, non ci sono dubbi"