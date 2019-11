Mihajlovic sottoposto a trapianto di midollo: il messaggio della figlia Virginia

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic "è stato dimesso oggi, 22 novembre 2019, dall’Istituto di Ematologia Seragnoli, dopo essere stato sottoposto a trapianto di midollo osseo da donatore non familiare lo scorso 29 ottobre". Lo riferisce il club rossoblu sul sito diffondendo una nota dell'ospedale Sant'Orsola. "Le condizioni generali del paziente e gli esami ematologici sono soddisfacenti", si legge ancora nella nota. A stretto giro arriva un messaggio della figlia Virginia, che su Instagram ha pubblicato un tenero scatto d'infanzia insieme al papà: "E quanto ti penso mi scoppia il cuore", scrive.

Virginia e Viktorija, figlie di Mihajlovic, raccontano la battaglia del papà

Sono state proprio le figlie maggiori Virginia e Viktorija a raccontare ad ottobre la lotta del padre contro la malattia. In occasione di un'intervista rilasciata a 'Verissimo', le due ragazze hanno spiegato che "paradossalmente è lui che dà forza a noi". "E' stata una notizia che ci ha cambiato la vita - hanno dichiarato entrambe - Siamo cinque fratelli, siamo una famiglia molto unita e siamo vicini a nostro papà che è un guerriero e non si butta mai giù. Sta proseguendo le cure, ha superato tante battaglie nella sua vita, ha le spalle larghe, così come noi"

Sinisa ha annunciato di essere affetto da leucemia mielodie a luglio. "Eravamo in Sardegna, ho sentito mia madre parlare al telefono con lui in camera - ha raccontato Virginia - Sono andata di là, le ho chiesto cosa stesse succedendo e lei me l’ha detto in lacrime. Pensi sempre che queste cose non possano succedere alla tua famiglia, soprattutto a una persona che fa un sacco di sport come nostro padre. Ma in questi giorni in cui è stato a casa, in alcuni momenti, quasi mi dimenticavo che fosse malato perché non mostra mai la sua sofferenza. È sempre lo stesso, si comporta come sempre".

Per la primogenita Viktorija invece è stato un vero e proprio incubo che si stava materializzando: "Da piccolina quando mi chiedevano di cosa avessi paura, rispondevo ‘che mio papà si ammali’. Quando poi questa cosa è successa, non ricordo che reazione ho avuto, ho solamente pensato che si stava avverando l’incubo che avevo fin da bambina".