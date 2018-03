Ashton Kutcher e Mila Kunis: “Niente soldi ai nostri figli, eredità in beneficenza”

Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno avvertito i loro figli, i piccoli Wyatt Isabelle e Dimitri rispettivamente di tre ed un anno. Gli illustri genitori non hanno alcuna intenzione di dar loro una mano dal punto di vista economico e se la dovranno cavare da soli. E parliamo di un patrimonio stimato in oltre 300 milioni di dollari.

“I miei figli – ha detto l’attore e modello ex di Demi Moore – stanno vivendo una vita molto privilegiata e non se ne rendono conto. Non metterò in piedi un fondo per loro, alla fine daremo i nostri soldi in beneficenza. Se vorranno iniziare qualche affare dimostrando di avere un piano per la realizzazione investirò in esso ma niente fondi gratuiti. Spero così di motivarli a cavarsela da soli raggiungendo una vita agiata rimboccandosi le maniche”.