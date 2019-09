Miriam Leone bionda, il cambio look è drastico

Colpo di testa per Miriam Leone, che dopo anni in cui ci aveva abituato alla sua meravigliosa chioma rossa ha deciso di passare al biondo. L'attrice si è mostrata su Instagram con il nuovo look: "Vi presento una nuova me. Sì, cambiare. Sì, rinascere".

Voglia di novità, dunque, e come ogni donna parte dai capelli. Il colpo d'occhio è notevole, ma la sua bellezza resta intatta con qualsiasi colore, come le ricordano le amiche. "Sei bellissima" è il commento di Laura Chiatti, poi Giulia Michelini: "Niente più parole... Suprema" e tanti altri complimenti super.

Qualcuno però la preferiva rossa. "Per me sei sempre una dea ma adoravo i capelli rossi su di te" scrive un follower e non è l'unico a pensarla così, ma dovranno farsene una ragione perché Miriam Leone è straconvinta del suo nuovo look.