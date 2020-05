Miriana Trevisan chiarisce: “Io e Pago siamo solo amici. Dorme con suo figlio”

Con una diretta Instagram Miriana Trevisan ha voluto chiarire ancora una volta la natura dei rapporti tra lei e Pago, di nuovo tornato al centro delle cronache per la fine della storia con Serena Enardu. Dopo le dichiarazioni pubblicate dal settimanale Nuovo in cui si parlava di come il cantante ogni tanto si fermi a dormire in casa sua per stare più tempo possibile con il loro figlio Nicola, la showgirl ha ritenuto importante tornare sulla questione per sgomberare il campo da ogni illazione su un presunto ritorno di fiamma. "Mi sono arrivati tanti messaggi un po' cattivelli. Un po' ci sono rimasta male", ha raccontato ai fan: “Non sapevo assolutamente della fine della storia. Non parliamo di queste cose io e Pacifico. Se per caso Pacifico dorme qui, dorme con suo figlio con un bagno e una camera. In questa situazione, abbiamo dovuto fare così. Abbiamo un rapporto di amicizia. State tranquilli. Io non so niente della loro storia sentimentale. Io non parlo a Pacifico delle mie cose e lui non mi parla delle sue. Questi sono accordi. Quando ci si lascia, per quanto riguarda la vita sentimentale, nessuno parla delle sue cose”.

Miriana sul rapporto con Pago dopo la fine della storia con Serena

“Sono cose loro e lasciamole a loro. Il mio affare con Pago è solo per quanto riguarda Nicola. Io sono completamente disinteressata a questa cosa. Non la sapevo”, ha aggiunto ancora Miriana intenta a spiegare come fosse ignara dei rapporti tra l’ex compagno e Serena Enardu: “Io ho messo in chiaro le cose da sempre. Io e Pago siamo amici e non c'è mai stato niente se non questo meraviglioso bambino e la nostra storia terminata 8 anni fa. Per quanto riguarda la loro vita sentimentale ne vorrei stare fuori”.