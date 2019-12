Miriana Trevisan: “Pago ha sofferto molto per la fine della storia con Serena Enardu"

Miriana Trevisan è stata l’ospite di Caterina Balivo che nella puntata di ‘Vieni da me’ in onda su Rai Uno lunedì 9 dicembre, ha raccontato di sé, chiarito le ultime affermazioni rilasciate a proposito di ‘Non è la Rai’ e ribadito il bellissimo rapporto che la lega a Pago, suo ex marito nonché padre del figlio Nicola.

Con la sua partecipazione a ‘Temptation Island Vip’ il cantante è stato tra i più discussi protagonisti delle cronache rosa e mediatiche del momento per via della fine della relazione con la fidanzata Serena Enardu, argomento affrontato da Miriana nello studio di Rai Uno. “Lui ha veramente sofferto per la sua fidanzata ultimamente e me ne ha anche parlato, parliamo anche delle nostre cose private”, ha affermato la showgirl: “Ci stimiamo molto, abbiamo un bambino insieme che amiamo tantissimo, quindi c’è un bel rapporto, proprio affettuoso e questo nostro figlio lo sente molto”.

Miriana Trevisan non ha mai avuto un rapporto con Serena Enardu, avendola vista pochissime volte e conoscendola solo per via del rapporto che lei ha avuto con il figlio Nicola: “Negli anni in cui lui è stato insieme a lei non ho avuto l’occasione di conoscerla, perché vive in Sardegna e quando Nicola va in vacanza va in Sardegna e non vado anche io”, ha affermato: “L’ho incrociata una volta in un aeroporto, però mio figlio mi ha sempre detto che quando la vedeva lei era stupenda e dolcissima”.

Emozionata nel rivedere le vecchie foto con Pago e con il figlio Nicola, Miriana Trevisan ha confidato di avere un ricordo molto bello del periodo trascorso insieme a lui, ma anche di aver ormai distinto le loro vite legate da un profondo affetto che non è proiettato verso un ipotetico ritorno di fiamma.

Miriana Trevisan fa chiarezza in merito alle sue dichiarazioni sul “bullismo” a 'Non è la Rai'

La showgirl, inoltre, dallo studio di ‘Vieni da me’ si è scusata rispetto all’utilizzo improprio del termine ‘bullismo’ in riferimento ai rapporti con le ex ragazze di ‘Non è la Rai’ di cui ha parlato nel programma radiofonico ‘I Lunatici’: “C’era solo sano antagonismo”, ha precisato.