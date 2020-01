Miriana Trevisan dalla parte di Pago: "Serena non doveva entrare nella Casa"

Tra Pago e Serena Enardu non si mette il dito, ma Miriana Trevisan. Non è la prima volta che la showgirl, ex moglie del cantautore, dice la sua su questa storia d'amore finita a Temptation Island Vip e adesso, forse, pronta a un nuovo inizio dopo l'ingresso a sorpresa di Serena nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto con l'ex compagno.

Un riavvicinamento forzato, anche se dopo le parole di Pago, convinto di voler fare questa esperienza da solo, il pubblico ha rispedito a casa la Enardu, che ora lo aspetta fuori. "Al posto di Serena non sarei entrata - ha fatto sapere l'ex ragazza di Non è la Rai al settimanale Chi -. Io avrei aspettato. Come ho già fatto in passato e non aggiungo altro. Questo viaggio Pacifico lo deve fare da solo".

"Ha cercato una comunicazione che, secondo me, non c'è stata - ha spiegato ancora -. La carta del Gf Vip è stato un tentativo. Sicuramente sta soffrendo e non bisogna accanirsi contro di lei". Conoscendo molto bene Pago, Miriana Trevisan è certa che il reality gli farà bene: "Ha perso la fiducia. Sono certa che non lascerebbe mai il Grande Fratello Vip per Serena, perché ora ha bisogno di spazio".