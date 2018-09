Miss Italia 2018, Iannone fuori dalla giuria: c’è lo “zampino” di Belen?

Era atteso anche lui, Andrea Iannone, tra i giurati chiamati a valutare la bellezza delle concorrenti in lizza per diventare Miss Italia 2018, ma a pochi giorni dalla serata finale (in diretta su La7 lunedì 17 settembre) è arrivato l’improvviso forfait.

Il pilota del Motomondiale, compagno della bellissima Belen Rodriguez, ha dovuto lasciare l’incarico per motivi non ufficializzati: impegni lavorativi o ragioni private? Al momento non è dato sapere e il pensiero che il ruolo di giudice di tanto fascino femminile abbia potuto suscitare qualche gelosia di coppia serpeggia tra i più maliziosi.

Miss Italia 2018, Filippo Magnini al posto di Andrea Iannone

Chiamato a sostituire il pilota Andrea Iannone è l’ex nuotatore Filippo Magnini, ormai felice fidanzato dell’ex velina Giorgia Palmas dopo la fine della storia con Federica Pellegrini che nel 2012 ebbe il ruolo di presidente della stessa manifestazione.

Con Magnini in giuria ci saranno gli attori Massimo Lopez e Tullio Solenghi come presidenti, affiancati da Maria Grazia Cucinotta, Pupo, Andrea Scanzi e dallo chef Alessandro Borghese.

La serata sarà condotta da Diletta Leotta e Francesco Facchinetti.