Francesco Facchinetti, il post dedicato a Diletta Leotta: "Non solo bella ..."

I motori di Miss Italia 2018 si stanno per accendere. Il concorso di bellezza più famoso d’Italia, andrà in onda domenica 16 e lunedì 17 settembre su La7, per eleggere la più bella del nostro Paese. A condurre questa edizione della kermesse saranno Francesco Facchinetti e Diletta Leotta.

Per i due conduttori, si tratta della prima esperienza insieme, ma Facchinetti sembra molto contento della sua collega. Qualche giorno fa, in un’intervista ad Oggi, il conduttore aveva già espresso il suo parere positivo sulla Leotta dicendo: “È l’unica giovane che sta emergendo in TV, è prorompente ma anche intelligente, un caso quasi unico”.

Poi qualche ora fa, sui social, è tornato a parlare della bella collega, usando aggettivi che, senz’altro, faranno piacere a Diletta:

“Bella, intelligente e grande professionista! Mi piace lavorare con persone che prendono seriamente quello che fanno. Felice di condividere con te, Diletta, un palco storico come quello di Miss Italia. L’unione fa la forza, SEMPRE. Ci vediamo Lunedì sera su La7 alle 21 e 15 per la finalissima di Miss Italia”.

La risposta della Leotta è prontamente arrivata:

“Grazie Francy! Sarà un piacere avere un compagno di viaggio come te, entusiasta, professionale, pieno di energia e talento!”.

Staremo a vedere se Francesco Facchinetti e Diletta Leotta riusciranno a trovare anche il consenso del pubblico.