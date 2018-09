Incidente per la moglie di Amadeus

Brutta caduta per Giovanna Civitillo. La moglie di Amadeus ha avuto un incidente con l'hoverboard riportando una frattura al gomito sinistro.

Appena tornata a casa dal pronto soccorso, la showgirl ha sdrammatizzato su Instagram: "Direi che va tutto molto bene... Volevo solo fare la splendida con l'hoverboard. #nonhopiuletà #byebyehoverboard #mannaggiaame #chimelhafattofare #fratturacomposta #perfortuna #ilmiogomito".

Ora dovrà portare il gesso per almeno un paio di settimane, ma certamente il suo Amadeus saprà come coccolarla. I due si sono conosciuti in tv nel 2003 e da allora non si sono più lasciati. Sei anni di fidanzamento, nove di matrimonio e un figlio, Josè Alberto, è una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo.